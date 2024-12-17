Міністерка фінансів Канади Фріланд йде у відставку після конфлікту з Трюдо

Міністерка фінансів та віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд вийшла з Кабінету міністрів Джастіна Трюдо. Про свою відставку вона оголосила 16 грудня.

"У п'ятницю ви сказали мені, що більше не хочете, щоб я була вашим міністром фінансів, і запропонували мені іншу посаду в Кабінеті. Подумавши, я дійшла висновку, що єдиний чесний і життєздатний шлях для мене - піти з Кабінету", - заявила Фріланд у своєму листі до Трюдо про відставку.

Фріланд наголосила, що протягом останніх кількох тижнів вона розходилася в думках з Трюдо "щодо найкращого шляху розвитку Канади".

Фріланд заявила, що Канада стикається із загрозою обраного президента США Дональда Трампа запровадити масштабне мито у 25% і має утриматися від "дорогих політичних хитрощів", які вона "навряд чи може собі дозволити".

"Наша країна стикається з серйозним викликом. Це означає, що сьогодні нам потрібно тримати наш фіскальний порох сухим, щоб ми мали резерви, які можуть нам знадобитися для майбутньої тарифної війни", - заявила Фріланд у листі.

Христя Фріланд була найвпливовішою людиною в Кабінеті Трюдо багато років, пише Bloomberg. Вона була ключовою особою у розробці стратегії протидії загрозі Трампа запровадити тарифи у 25%.

Вона оголосила про свою відставку лише за кілька годин до того, як мала подати фіскальний та економічний звіт у парламенті. Поки що не зрозуміло, чи буде цей документ опубліковано.

Канадський долар упав до 1,4271 за долар США, найнижчого денного рівня з квітня 2020 року, а прибутковість облігацій підскочила.

Відставка Фріланд відбулася на тлі спроб Трюдо залучити Марка Карні до свого уряду. Карні - колишній голова Банку Англії та Банку Канади.

Після того як він допоміг Канаді подолати найгірші наслідки світової економічної кризи, Велика Британія призначила його першим іноземцем на посаду управителя Банку Англії з моменту його заснування у 1694 році.

Карні давно хотів зайнятися політикою та стати лідером Ліберальної партії. Поки що не зрозуміло, чи погодився Карні приєднатися до Кабінету Трюдо.

Трюдо став свідком звільнення двох міністрів фінансів трохи більше ніж за чотири роки. Фріланд отримала цю посаду 2020 року, після того як прем'єр-міністр посварився з тодішнім міністром фінансів Біллом Морно через такі питання, як-от витрати на програми підтримки доходів, пов'язані з COVID.

У своєму листі Фріланд повідомила, що вона, як і раніше, планує балотуватися на переобрання у своєму окрузі в Торонто.