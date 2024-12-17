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ЄС подав у суд на Британію: звинувачує в обмеженні свободи пересування після Brexit
16:51 16.12.2024 |
Європейський Союз подав позов проти Великої Британії до Верховного суду блоку за обмеження прав громадян ЄС та членів їхніх родин на проживання та роботу у Великій Британії після Brexit. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Європейська комісія вважає, що Сполучене Королівство не дослухалося до низки попереджень про те, що його національне законодавство не відповідає закону ЄС про вільне пересування на кінець 2020 року.
Після ретельної оцінки відповідей Великої Британії "комісія дійшла висновку, що низка елементів скарг залишаються невирішеними, зокрема стосовно прав працівників та прав членів розширеної сім'ї", йдеться у заяві.
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