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АНАЛІТИКА

ЄС запровадив санкції щодо керівництва Газстройпрому, «Газпром флоту», «Газпром СПГ технологій»

 

Європейський Союз повідомив, що запровадив санкції щодо чотирьох керівників спеціалізованих дочірніх компаній газової галузі.

Зокрема, під санкції підпали генеральний директор підрядної будівельної організації АТ "Газстройпром" Микола Ткаченко, генеральний директор дочірньої компанії "Газпрому" ТОВ "Газпром флот" Юрій Шамалов, генеральний директор ТОВ "Газпром СПГ технології" Іван Кожевников і голова ради директорів цієї компанії Олексій Кахідзе.

Причина внесення до секційного списку одна - зв'язок з енергетичним сектором, який є важливим джерелом доходів бюджету країни.

ТОВ "Газпром СПГ технології" - спеціалізована компанія у складі групи "Газпром", призначена єдиним оператором із реалізації проєктів малотоннажного виробництва скрапленого природного газу ПАТ "Газпром".

Крім того, під санкції підпав нафтотрейдер Нільс Трост (громадянин Нідерландів) і пов'язана з ним компанія Paramount Energy & Commodities DMCC у зв'язку з тим, що в червні 2022 року ця структура організувала торгівлю російською нафтою, зокрема, вище "цінової стелі".

У санкційному списку також - ТОВ "Інвестнафтотрейд" (Москва), судноплавна компанія ТОВ "Прайм Шиппінг" та її голова Ігор Ганін, керівник АТ "Роснєфтєфлот" Олексій Нефьодов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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