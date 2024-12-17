Євросоюз вперше застосував новий механізм санкцій проти організаторів гібридних атак РФ

Рада Європейського Союзу 16 грудня вперше застосувала новий механізм і запровадила санкції проти Росії та осіб, причетних до її дестабілізувальної діяльності за кордоном. Під них потрапили 16 осіб і три організації, йдеться на сайті організації.

Цілями санкцій стали підрозділ ГРУ 29155 (таємний підрозділ російської військової розвідки) і два дезінформаційних агентства: Африканська ініціатива у Москві й Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement в Того.

Серед фізичних осіб під новий механізм санкцій потрапили:

→ телеведуча, заступниця генерального директора Газпром Медіа Тіна Канделакі;

→ кілька співробітників ГРУ, зокрема полковник Денис Смолянінов, який спеціалізується на психологічних операціях і відповідає за український напрямок;

→ офіцер ФСБ і шеф-редактор Африканської ініціативи Артем Куреєв;

→ засновник ТОВ "ГК Структура" Микола Тупікін, який керував операцією Doppelgänger з розміщення фейкових новин на сайтах, які імітували великі медіа;

→ співробітниця адміністрації президента Росії Софія Захарова та інші особи.

Санкційні заходи містять заморожування активів, заборону громадянам та компаніям ЄС надавати кошти санкційованим особам, заборону на в'їзд та транзит через територію ЄС для фізичних осіб.