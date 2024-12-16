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Найгірший період інфляції для єврозони позаду - Лагард
13:45 16.12.2024 |
"Найтемніші дні зими залишилися позаду", - сказала голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, коментуючи ситуацію з інфляцією в єврозоні.
За словами Лагард, базовий сценарій ЄЦБ передбачає подальше зниження процентних ставок.
"Якщо статдані продовжать підтверджувати наш базовий прогноз, подальший напрям зрозумілий, і ми очікуємо нових знижень ставок", - зазначила вона, виступаючи на заході у Вільнюсі.
Минулого тижня ЄЦБ очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 б.п., прибравши зі свого пресрелізу фразу, що керівництво регулятора "утримуватиме ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки буде потрібно". Лагард висловила впевненість у тому, що інфляція рухається до середньострокової мети ЄЦБ на рівні 2%.
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