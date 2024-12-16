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Св. Франциск Асізський
Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-листопаді знизилися на 27,9%
13:41 16.12.2024 |
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-листопаді зменшилися на 27,9% порівняно з тим самим періодом минулого року і становили 749,7 млрд юанів ($104 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.
На високотехнологічне виробництво припало 82,53 млрд юанів, що становить 11% загального обсягу вкладень.
ПІІ Німеччини в КНР зросли на 10,9%, Сінгапуру - на 4,8%, Швейцарії - на 4%, з держав АСЕАН - на 6,4%, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
Загальний обсяг ПІІ в листопаді зріс на 6% р/р і досяг 56,49 млрд юанів.
При цьому за одинадцять місяців у країні було зареєстровано 52,379 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 8,9% перевищує їхню кількість за аналогічний період 2023 року. Це максимальний показник за січень-листопад.
Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2023 року знизився на 8% і склав 1,13 трлн юанів.
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