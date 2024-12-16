Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прямі іноземні інвестиції в Китай у січні-листопаді знизилися на 27,9%

 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-листопаді зменшилися на 27,9% порівняно з тим самим періодом минулого року і становили 749,7 млрд юанів ($104 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.

На високотехнологічне виробництво припало 82,53 млрд юанів, що становить 11% загального обсягу вкладень.

ПІІ Німеччини в КНР зросли на 10,9%, Сінгапуру - на 4,8%, Швейцарії - на 4%, з держав АСЕАН - на 6,4%, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".

Загальний обсяг ПІІ в листопаді зріс на 6% р/р і досяг 56,49 млрд юанів.

При цьому за одинадцять місяців у країні було зареєстровано 52,379 тис. нових підприємств за участю іноземного капіталу, що на 8,9% перевищує їхню кількість за аналогічний період 2023 року. Це максимальний показник за січень-листопад.

Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2023 року знизився на 8% і склав 1,13 трлн юанів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6070
  0,0518
 0,12
EUR
 1
 43,7373
  0,0331
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3662  0,11 0,27 42,0004  0,09 0,23
EUR 43,5908  0,20 0,47 44,3377  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на 13.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес