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Британія погодилася продати Королівську пошту чеському мільярдеру
13:34 16.12.2024 |
Уряд Великої Британії схвалив продаж International Distribution Services (IDS) - материнської компанії однієї з найстаріших у світі поштових компаній Royal Mail - чеському мільярдеру Деніелю Кретінському. Про це пише Бі-Бі-Сі.
Вартість угоди 3,6 млрд фунтів стерлінгів ($4,5 мільярдів). Очікується, що поглинання буде завершено на початку наступного року.
Royal Mail працює з 1516 року. У 2023 році була відокремлена від Поштового відомства і приватизована. В останні кілька років переживає фінансові труднощі. У грудні компанію оштрафували на 10,5 млн фунтів за невиконання планів з доставлення поштових відправлень.
Компанія Кретінського EP Group стала найбільшим акціонером IDS два роки тому й у травні поточного року мільярдер оголосив про намір стати повноправним власником компанії. Перед продажем британська влада перевіряла Кретінського на зв'язки з Росією через те, що його структури займалися транспортуванням російського газу до Центральної Європи.
Згідно з умовами угоди новий власник збереже торгову марку, штаб-квартиру та податкове резидентство Royal Mail у Великій Британії протягом наступних п'яти років.
Кретінський повідомив Бі-Бі-Сі, що має намір розвивати в Royal Mail напрямок доставлення посилок, вкласти значні кошти в встановлення поштоматів, щоб зробити онлайн-доставлення ефективнішим, як це відбувається по всій Європі.
Кретінський відомий передусім як власник найбільшої в Чехії енергокомпанії - EPH. Він володіє частками у французькій газеті Le Monde, нідерландській пошті PostNL, футбольних клубах Вест Хем Юнайтед та Спарта Прага. В Україні Кретінському належить ТОВ "Сі-Ен-Джі" - власник спеціального дозволу на розробку Ужгородської газової площі. Статки Кретінського оцінюють у $7 мільярдів.
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