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АНАЛІТИКА

Команда Трампа хоче скасувати правило для авто з автопілотом, проти якого виступає Tesla – Reuters

 

Перехідна команда Трампа хоче, щоб нова адміністрація скасувала вимогу повідомляти про автомобільні аварії, проти якої виступає компанія Tesla Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Tesla стала мішенню для як мінімум трьох розслідувань Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) щодо автопілота компанії.

Аналіз даних NHTSA про аварії, проведений агентством Reuters, показує, що на частку Tesla припадає 40 з 45 аварій зі смертельними наслідками, про які NHTSA було повідомлено до 15 жовтня.

Серед аварій Tesla, які розслідувала NHTSA відповідно до цього положення, була смертельна аварія 2023 року у Вірджинії, де водій, використовуючи функцію автопілота, врізався в тягач з причепом, а також аварія в Каліфорнії того ж року, коли автопілотована Tesla врізалася в пожежну машину, в результаті чого загинув водій і були поранені четверо пожежників.

Рекомендація скасувати правило повідомлення про аварії надійшла від перехідної групи Трампа, якій було доручено розробити 100-денну стратегію автомобільної політики. Група назвала цей захід мандатом на "надмірний" збір даних, про що свідчить документ, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Альянс автомобільних інновацій, торгова група, що представляє більшість великих автовиробників, окрім Tesla, розкритикував вимогу як обтяжливу.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, цей крок може підірвати здатність уряду розслідувати і регулювати безпеку транспортних засобів з автоматизованими системами водіння.

Перехідна команда Трампа, Маск і Tesla не відповіли на запити про коментарі. Reuters не змогло визначити, яку роль в ухваленні рішення відігравав Маск.

У заяві NHTSA йдеться про те, що такі дані мають вирішальне значення для оцінки безпеки нових технологій автоматизованого водіння. Двоє колишніх співробітників NHTSA заявили, що вимоги до звітності про аварії були ключовими для розслідувань агентства щодо функцій допомоги водієві Tesla, які призвели до відкликання автомобілів у 2023 році.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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