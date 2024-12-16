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АНАЛІТИКА

Санкції США перешкоджають постачанню іранської нафти у Китай

 

За даними Vortexa Ltd., експорт іранської сирої нафти до Китаю був порушений через більш широкі санкції США проти танкерів, що зменшує потоки нафти до найважливішого клієнта виробника ОПЕК.

Як повідомляє Bloomberg, деякі листопадові вантажі залишаються недоставленими через збої у низці жовтневих постачань, написала в записці Емма Лі, старший ринковий аналітик. За даними Vortexa, щонайменше 191 компанія Very Large Crude Carrier перебуває у списку санкцій США.

«Недавні санкції США проти танкерів призвели до уповільнення заходу іранських суден у порти Шаньдуна, оскільки китайські покупці все частіше вимагають, щоб вантажі доставлялися на несанкційних суднах», - сказала Емма Лі.

Через порушення потоків нафти деякі незалежні китайські нафтопереробники, яким нещодавно були надані додаткові імпортні квоти, можуть зіткнутися з проблемами вичерпання своїх квот.
За матеріалами: EnKorr
 

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