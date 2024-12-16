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Роман Абрамович допомагав Шору зірвати вибори в країні – спецслужба Молдови
12:25 16.12.2024 |
Російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича підозрюють у порушеннях, пов'язаних із президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції Молдови. Про це заявили в Службі інформації та безпеки Молдови (SIS).
Згідно з представленим звітом, Росія намагалася вплинути на виборчий процес.
У звіті SIS зазначено факти підкупу виборців, спроби кібератак на виборчу інфраструктуру та діяльність мережі, яка поширювала прокремлівську пропаганду через Telegram, TikTok та YouTube.
За даними розвідки, в Москві створили оперативний центр для підриву референдуму і виборів у Молдові. Центр очолив молдовський бізнесмен Ілан Шор, який отримав фінансові, медійні, технічні й логістичні ресурси. Одним із ключових союзників Шора названо Романа Абрамовича.
У документі зазначено, що у 2023 році Шор зустрічався з Абрамовичем у Франції. Стверджується, що саме Абрамович підтримував політичний блок Перемога, створений Шором для участі у виборах. Юридичне супроводження блоку забезпечувала Рола Брентлін, яку SIS називає особистою помічницею російського мільярдера.
Президентські вибори в Молдові відбулися у два тури - 20 жовтня і 3 листопада. Діючий президент Майя Санду перемогла проросійського кандидата Олександра Стояногло, зберігши свою посаду. Одночасно з першим туром виборів відбувся референдум про вступ до ЄС, який завершився підтримкою євроінтеграції більшістю громадян.
Блок Перемога був заснований у квітні 2024 року під час з'їзду молдовських політиків у Москві. Однак у серпні Центральна виборча комісія Молдови відхилила його заявку на участь у виборах і референдумі. Ілан Шор у 2017 році був засуджений до семи з половиною років ув'язнення за банківське шахрайство. Після оскарження вироку він перебував під домашнім арештом, але у 2019 році втік із Молдови. Навесні 2024 року стало відомо, що він отримав громадянство Росії.
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