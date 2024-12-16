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У Росії пропонують ввести продуктові картки по всій країні
12:21 16.12.2024 |
Голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Анатолій Аксаков підтримав ідею повернення продуктових талонів, як у СРСР.
Про це пише The Moscow Times.
На думку Аксакова, "ініціатива має здорову основу" та її потрібно поширити на всю Росію: так "люди, які мають потребу", "за будь-яких обставин знатимуть, що вони забезпечені відповідним мінімумом продуктів і товарів, які необхідні для життя".
"Подібна практика була б корисною для підтримки соціально незахищених категорій населення", - сказав Аксаков, зазначивши, що держава могла б сплачувати субсидії регіонам та постачальникам продуктів, компенсуючи "хоча б частину витрат" на подібну допомогу.
При цьому Аксаков не уточнив, яким може бути місячний ліміт такого талону.
У Калінінградські області Росії картки на їжу почнуть діяти з 2025 року. Насамперед їх будуть роздавати пенсіонерам з доходом нижче за прожитковий мінімум.
Також до списку отримувачів, найімовірніше, увійдуть багатодітні сім'ї та інші "незахищені категорії громадян".
За даними Мінекономрозвитку РФ на 9 грудня, річна інфляція в Росії досягла 9,2% - найвищого рівня з лютого 2023 року. Альтернативні дані показують цифри значно вищі.
Так, за січень-вересень поточного року інфляція товарів повсякденного споживання становила 13,7%. Особливо сильно подорожчали продукти. Наприклад, із початку року ціни на картоплю зросли вже на 85%. Цибуля подорожчала на 40%, капуста - на 34%, молоко, сметана та яблука - на 17%. Зростання цін на вершкове масло, рекордне з 2007 року, прискорилося до 33%, на баранину - до 22%, на хліб - перевищило 13%.
Раніше в низці російських регіонів влада вже намагалася запровадити продуктові талони. У 2023 році в містах Амурської області видавалися картки з лімітом 2 тис. руб. на людину за умови рівня доходу нижче за прожитковий мінімум. Запускали експеримент електронних продуктових сертифікатів у 2023 році та в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, а нещодавно на Камчатці запровадили картки на рибу.
На думку одного з опитаних експертів, у необхідний для життя набір мають входити хліб, молоко, крупи, м'ясо, риба, олія, овочі, фрукти, а також дитяче харчування, якщо йдеться про сім'ї з дитиною. Вартість такого продуктового кошика на людину оцінюєтьс в 5-6 тис. руб. на місяць. Таким чином, щоб забезпечити 15-20 млн осіб, державі доведеться витрачати від 900 млрд до 1,2 трлн руб. на рік.
На початку грудня повідомлялося, що росіянам перед Новим роком різко піднімуть ціни на майонез.
Раніше стало відомо, що росіян чекає на різкий стрибок цін на мандарини. Так, до новорічних свят вони подорожчають на 20-30%.
До того повідомлялося, що росіянам цього року доведеться більше заплатити за ялинкові прикраси: до Нового року ціни на них зростуть на 10-20%.
Перед тим стало відомо, що продукти харчування в Росії наступного року можуть подорожчати ще на 8-20% через загальну інфляцію, зростаючі транспортні витрати та високу ключову ставку Центробанку РФ.
Раніше Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.
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