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Банки ОАЕ почали масово блокувати та затримувати платежі російським компаніям
12:14 16.12.2024 |
Банк Об'єднаних Арабських Еміратів різко посилив перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 російських банків, у тому числі й державного "Газпромбанку".
Про це пише The Moscow Times.
Банки ОАЕ є головними антисанкційними "хабами" російського бізнесу за кордоном, через який проводяться розрахунки з експорту та імпорту.
За словами російських представників бізнесу і юристів, ситуація з платежами через ОАЕ, де після початку повномасштабної війни відкрили "дочірні структури" понад 1,6 тисячі російських компаній, різко погіршилася в листопаді.
За словами джерел, середній термін проведення платежу через банки Дубая зріс з 1-3 днів на початку року до двох тижнів, а в деяких випадках - до 30 днів. У деяких компаній гроші зависають і повертаються назад, а іноді - губляться.
Є випадки, коли кошти були списані з рахунків в ОАЕ наприкінці листопада і досі не надійшли ні на рахунки в російських банках, ні назад на рахунки в ОАЕ. За словами юристів, на "значне погіршення" ситуації скаржаться більшість компаній, що працюють через ОАЕ.
За низкою напрямків кредитні організації ОАЕ взагалі перестали проводити транзакції: це, зокрема, електроніка, сервери, IT-послуги, промислове обладнання.
Банки побоюються вторинних санкцій - тобто покарання порушення вже запроваджених обмежень. Тому вони посилили перевірки всіх компаній із російськими бенефіціарами або тих, хто працює з російськими грошима. У деяких випадках доходить до блокування рахунків.
Частково складності пов'язані з китайськими банками, які посилили перевірки платежів з Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них "російський слід", кажуть представники бізнесу.
Для російських споживачів те, що відбувається, може обернутися зникненням товарів з продажу. Якщо проблеми з оплатою не вирішаться, то вже у грудні "може виникнути дефіцит споживчої техніки", зазначають експерти.
Як повідомлялося, 21 листопада США запровадили нові санкції проти "Газпромбанку" та ще 50 російських фінансових організацій. Таким чином нові санкції США проти Росії можуть закрити єдиний спосіб, яким європейські клієнти мають можливість платити за російський газ.
Раніше стало відомо, що китайські банки почали масово блокувати рахунки російським компаніям через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, що знаходяться під санкціями.
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