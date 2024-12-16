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Швейцарія відмовляється вводити податок для супербагатих: зашкодить репутації країни
12:08 16.12.2024 |
Уряд Швейцарії відхилив пропозицію щодо підвищення податку на спадщину для супербагатих людей, тому що це зашкодить репутації країни та принесе додаткові збитки. Про це пише агентство Bloomberg.
Відмова уряду ще не означає, що податок не запровадять - це вирішуватимуть швейцарці на референдумі, дату якого оголосять згодом. Але позиція уряду знижує шанси на запровадження податку.
Ідея вести податок у 50% на спадщину у понад 50 млн франків ($56 млн) для збору коштів на боротьбу зі зміною клімату висунула політична група "Молоді соціалісти". Вони зібрали 100 000 підписів, які необхідні для проведення національного референдуму.
У межах швейцарської системи прямої демократії уряд мав можливість відхилити або підтримати цю пропозицію. Уряд не підтримав, вказавши, що запровадження податку принесе більше збитків, ніж прибутків.
Посилаючись на розрахунки податкових органів, уряд заявив, що новий податок може принести понад 4 млрд франків. Але водночас понад три чверті потенційних фіскальних доходів будуть втрачені, оскільки багаті люди залишать Швейцарію. Від'їзд багатих також вплине на інші податки на доходи та майно, що погіршить становище держави.
"Ця ініціатива може призвести до скорочення доходів федерального уряду, особливо кантонів та муніципалітетів. Це також створить неправильні стимули для захисту клімату", - цитує агентство заяву уряду.
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