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Каллас: ЄС відправляє дипломатичну місію до Дамаска
11:54 16.12.2024 |
Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас доручила високопоставленому європейському дипломату відправитися до Дамаска і встановити контакт з новим урядом Сирії. Як передає агентство AFP, про це вона заявила журналістам у Брюсселі у понеділок, 16 грудня, перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.
"Наш високопоставлений дипломат у Сирії сьогодні поїде до Дамаска. Ми матимемо там контакти", - зазначила Каллас.
За словами Каллас, міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок обговорять, "як ми взаємодіємо з новим керівництвом Сирії, і на якому рівні ми взаємодіємо". "Ми не можемо залишити вакуум", - сказала вона.
Каллас: Ми хочемо бачити, що справи в Сирії йдуть у правильному напрямку
"Для нас це не лише слова, ми хочемо бачити, що справи йдуть у правильному напрямку. Тобто не тільки те, що вони говорять, але й те, що вони роблять. Я думаю, що найближчі тижні і місяці покажуть, чи все йде у правильному напрямку. І я думаю, що тоді ми також будемо відкриті для обговорення наступних кроків", - додала Каллас.
Як зазначає AFP, міжнародне співтовариство висловлює обережний оптимізм щодо майбутнього Сирії, оскільки нова влада в Дамаску пообіцяла захистити меншини і сформувати інклюзивний уряд. При цьому деякі країни-члени ЄС наполягають на посиленні зв'язків із Сирією після повалення режиму Башара Асада, тоді як інші налаштовані більш обережно.
Падіння режиму Башара Асада в Сирії
Збройні угруповання, що перебували в опозиції до офіційного Дамаска, захопили сирійську столицю в ніч на 8 грудня після півтора тижня стрімкого просування територією країни. Башар Асад, який правив Сирією з 2000 року, втік до Росії.
Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир, якого називають близьким соратником лідера ісламістського угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулані.
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