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Каллас прокоментувала ідею потенційної миротворчої місії в Україні
10:42 16.12.2024 |
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявила, що перед тим як говорити про миротворців в Україні, потрібно досягти миру, а Росія на це не налаштована.
Про це вона сказала після прибуття на своє перше на посаді засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло", - сказала Каллас.
Вона вказала на інтерв'ю глави МЗС РФ Сергєя Лаврова Такеру Карлсону, з якого видно, що Росія не відмовилася від своїх цілей.
"Ми не можемо це обговорювати", - зазначила Каллас.
Раніше ЗМІ повідомляли, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.
У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон, ймовірно, винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.
Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.
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