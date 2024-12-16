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Антизахідний призначений владою президент Грузії отримав запрошення на візит до Сербії
09:49 16.12.2024 |
Президент Сербії Александар Вучич першим запросив відвідати країну новозатвердженного "президента" Грузії, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі, якого не визнає чинна президентка Саломе Зурабішвілі.
Про це пише NewsGeorgia із посиланням на вітальне послання Вучича, передає "Європейська правда".
Ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі, який був затверджений головою Грузії у суботу, 14 грудня, на виборах президента, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, отримав перше запрошення на закордонний візит.
Як передають журналісти - його кличе президент Сербії у своєму вітальному посланні.
"У той час, коли світ стикається з багатьма важкими і комплексними проблемами, вкрай важливо, щоб лідери всіх країн зосередилися на встановленні миру і стабільності. На цьому шляху у вас буде надійний партнер і друг в особі Сербії", - заявив Вучич.
Зазначимо, чинна президентка Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати.
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