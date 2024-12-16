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АНАЛІТИКА

Суд Південної Кореї починає розгляд справи про імпічмент

 

Конституційний суд Південної Кореї в понеділок, 16 грудня, розпочне розгляд справи про імпічмент президента Юн Сук Йоля. Вона стосується його спроби запровадити воєнний стан у країні 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За словами речника південнокорейського Конституційного суду (КС), слідчі планують допитати президента цього тижня.

Зазначається, що усі шість чинних суддів КС будуть присутні на першому засіданні щодо імпічменту.

Перед тим у суботу Національна асамблея проголосувала за імпічмент Юн Сок Йоля через його невдале введення воєнного стану.

Тепер у суду є час до шести місяців, щоб вирішити, чи відсторонити президента від посади, чи поновити.

Спільна група слідчих із поліції, міністерства оборони та антикорупційного агентства планує викликати Йоля на допит у середу, 18 грудня.

Вчора, 15 грудня, південнокорейський президент не з'явився на виклик для допиту в рамках окремого розслідування прокуратури.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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