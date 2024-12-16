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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки
09:29 16.12.2024 |
У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки. Вважається, що вони були причетні до запровадження воєнного стану в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Правоохоронці підозрюють, що чинний очільник військової розвідки Мун Сан Хо знав заздалегідь про план президента Юн Сук Йоля оголосити воєнний стан. Адже, як пише видання, за дві хвилини після оголошення війська під його командуванням прибули до офісу Національної виборчої комісії.
Натомість, екскерівник військової розвідки Но Сан Вон вважається помічником колишнього міністра оборони. Видання пише, що він, ймовірно, теж брав участь у підготовці запровадження воєнного стану.
Основна опозиційна Демократична партія стверджувала, що Но склав військовий указ, оприлюднений незабаром після заяви Юна, і що колишній командир обговорив з Кімом подальші дії після скасування воєнного стану.
Згідно з положеннями про надзвичайний арешт, поліція має 48 годин, щоб утримати двох чоловіків під вартою для допиту. Якщо поліція вирішить не звертатися за офіційними ордерами до суду або суд відмовиться їх видати протягом цього терміну, поліція повинна звільнити Мун і Но.
У Південній Кореї ухвалили рішення про імпічмент президенту
Нагадаємо, що ще 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент перепросив за таке рішення.
Однак днями поліція провела обшуки в офісі президента. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.
А вже за декілька днів президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент.
У зв'язку з оголошенням імпічменту, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.
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