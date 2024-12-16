Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки

 

У Південній Кореї затримали чинного і колишнього очільників військової розвідки. Вважається, що вони були причетні до запровадження воєнного стану в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Правоохоронці підозрюють, що чинний очільник військової розвідки Мун Сан Хо знав заздалегідь про план президента Юн Сук Йоля оголосити воєнний стан. Адже, як пише видання, за дві хвилини після оголошення війська під його командуванням прибули до офісу Національної виборчої комісії.

Натомість, екскерівник військової розвідки Но Сан Вон вважається помічником колишнього міністра оборони. Видання пише, що він, ймовірно, теж брав участь у підготовці запровадження воєнного стану.

Основна опозиційна Демократична партія стверджувала, що Но склав військовий указ, оприлюднений незабаром після заяви Юна, і що колишній командир обговорив з Кімом подальші дії після скасування воєнного стану.

Згідно з положеннями про надзвичайний арешт, поліція має 48 годин, щоб утримати двох чоловіків під вартою для допиту. Якщо поліція вирішить не звертатися за офіційними ордерами до суду або суд відмовиться їх видати протягом цього терміну, поліція повинна звільнити Мун і Но.

У Південній Кореї ухвалили рішення про імпічмент президенту

Нагадаємо, що ще 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент перепросив за таке рішення.

Однак днями поліція провела обшуки в офісі президента. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.

А вже за декілька днів президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент.

У зв'язку з оголошенням імпічменту, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6070
  0,0518
 0,12
EUR
 1
 43,7373
  0,0331
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3662  0,11 0,27 42,0004  0,09 0,23
EUR 43,5908  0,20 0,47 44,3377  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на 13.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес