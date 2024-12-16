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АНАЛІТИКА

WSJ: Статки родини Асада можуть досягати 12 млрд доларів

 

Вартість активів сім'ї Башара Асада може досягати 12 мільярдів доларів - при тому, що внутрішній валовий продукт (ВВП) всієї Сирії в 2021 році становив всього 8,98 мільярда доларів. Про це в неділю, 15 грудня, повідомило американське ділове видання The Wall Street Journal.

З падінням режиму Асада почалося глобальне полювання за багатомільярдними статками його сім'ї, яка перебувала при владі в Сирії понад 50 років, пише видання.

"У них було багато часу до революції, щоб відмити свої гроші. Вони завжди мали план "Б", тож тепер вони добре підготовлені до вигнання", - упевнений Ендрю Таблер, який відповідав за політику щодо Сирії в одній зі структур Ради національної безпеки при Білому домі.

Таблер - науковий співробітник вашингтонського інституту близькосхідної політики. Раніше він працював над виявленням активів членів сім'ї Асада, щоб накласти на них санкції.

Башар Асад і його батько Хафез за допомогою родичів ховали багатства за кордоном, констатувала WSJ.

Нерухомість у РФ, готелі у Відні й літак в Дубаї

Точний розмір багатства клану Асадів і те, хто з членів сім'ї контролює ті чи інші активи, невідомий. Серед міжнародних придбань, зроблених за ці роки родичами Башара Асада - елітна нерухомість у РФ, готелі у Відні й приватний літак в Дубаї.

З 2013 по 2019 роки близькі експрезидента придбали мінімум 20 розкішних квартир в "Москва-Сіті" на суму в 40 мільйонів доларів, писало ділове видання Financial Times.

За оцінками Держдепу США від 2022 року, вартість підприємств і активів, пов'язаних з Асадами, може коливатися від 1 до 12 млрд доларів.

Ці кошти часто були отримані через держмонополії й торгівлю наркотиками, особливо препаратами на основі амфетаміну під торговою маркою Captagon, а згодом частково реінвестовані в юрисдикції, недоступні для міжнародного права, вказує WSJ.

Падіння режиму Башара Асада

Збройні угруповання, що були в опозиції до офіційного Дамаску, захопили сирійську столицю в ніч на 8 грудня після стрімкого просування територією країни. Башар Асад, який правив Сирією з 2000 року, втік до Росії.

Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир, якого називають близьким соратником лідера ісламістського угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулані.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Сирія
 

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