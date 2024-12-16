Фінансові новини
- |
- 16.12.24
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
08:57 16.12.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.
Про це Блінкен заявив на пресконференції в Йорданії, його слова наводить AP, повідомляє "Європейська правда".
Агентство нагадує, що ХТШ внесено до списку терористичних організацій Сполученими Штатами та іншими країнами.
Блінкен - перший американський високопосадовець, який підтвердив контакти США з повстанським угрупованням.
Він не став обговорювати деталі контактів, але сказав, що для США важливо донести до угруповання інформацію про його поведінку і про те, як воно має намір керувати країною в перехідний період.
"Так, ми підтримували контакти з ХТШ та іншими сторонами", - сказав Блінкен.
Держсекретар додав, що "наше послання до сирійського народу таке: ми хочемо, щоб вони досягли успіху, і ми готові допомогти їм у цьому".
ЗМІ раніше повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.
Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Британія погодилася продати Королівську пошту чеському мільярдеру
|Україна представила японському агентству JICA пріоритетні проєкти для фінансування на 2025 рік
|Команда Трампа хоче скасувати правило для авто з автопілотом, проти якого виступає Tesla – Reuters
|Партія Шольца виключила постачання ракет Taurus Україні
|Трамп хоче створити криптовалютний резерв США: Bitcoin підсочив в ціні до рекордного рівня
|Санкції США перешкоджають постачанню іранської нафти у Китай
Бізнес
|В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження