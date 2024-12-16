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АНАЛІТИКА

Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Про це Блінкен заявив на пресконференції в Йорданії, його слова наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Агентство нагадує, що ХТШ внесено до списку терористичних організацій Сполученими Штатами та іншими країнами.

Блінкен - перший американський високопосадовець, який підтвердив контакти США з повстанським угрупованням.

Він не став обговорювати деталі контактів, але сказав, що для США важливо донести до угруповання інформацію про його поведінку і про те, як воно має намір керувати країною в перехідний період.

"Так, ми підтримували контакти з ХТШ та іншими сторонами", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що "наше послання до сирійського народу таке: ми хочемо, щоб вони досягли успіху, і ми готові допомогти їм у цьому".

ЗМІ раніше повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.
Ключові теги: США, Сирія
 

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