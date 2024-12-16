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ЗМІ: Блінкен просив Ірак запобігти потоку іранської зброї до Сирії
08:55 16.12.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Багдад закликав прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда аль-Судані перешкодити Ірану постачати зброю або інше обладнання через цю країну до Сирії.
Про це агентству Bloomberg повідомив у п'ятницю офіційний представник США, інформує "Європейська правда".
Співрозмовник агентства додав, що, за словами Блінкена, Сирія, як і раніше, перебуває в нестабільному стані.
Саме тому Вашингтон хоче, щоб Ірак запобіг надходженню зброї до країни, де її можуть використати воєнізовані угруповання, що підтримуються Іраном, або ще більше дестабілізувати обстановку в країні.
Водночас посадовець зазначив, що Іран, схоже, ослаблений конфліктом з Ізраїлем.
Блінкен також попросив аль-Судані вжити заходів проти підтримуваних Іраном шиїтських воєнізованих угруповань в Іраку, які час від часу нападають на американські війська, дислоковані в країні.
За словами посадовця, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав Блінкену, що Туреччина готова чинити тиск на ХАМАС, щоб домогтися угоди про припинення вогню з Ізраїлем, що дало б змогу звільнити полонених заручників і покласти край конфлікту, який спустошив сектор Гази.
Позиція турецького уряду щодо цього питання змінилася, і країна має ще більший вплив на лідерів ХАМАС після того, як багато з них переїхали до Стамбулу з Катару, сказав посадовець.
Раніше Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб поговорити про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.
Також ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.
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