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АНАЛІТИКА

Трамп визначився із кандидатом в посланці для роботи в найгарячіших точках світу

 
Новообраний американський президент Дональд Трамп у суботу, 14 грудня, оголосив про призначення колишнього посла США в Німеччині - Річарда Гренелла - посланцем зі спеціальних місій.

Про це він повідомив у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп оголосив про призначення Гренелла посланцем зі спеціальних місій та акцентував, що той боротиметься за "мир через силу" та просуватиме програму "Америка понад усе".

За словами республіканця, Гренелл займатиметься питаннями, які охоплюють найгарячіші точки світу, "включно із Венесуелою та Північною Кореєю".

"Я радий оголосити про призначення Річарда Аллена Гренелла президентським посланцем зі спеціальних місій. Рік працюватиме в найгарячіших точках світу, включно з Венесуелою та Північною Кореєю", - заявив Трамп.

Він додав, що Гренелл "продовжить боротися за мир через силу і завжди ставитиме Америку на перше місце".

Трамп визначився із кандидатом в посланці для роботи в найгарячіших точках світу

 

Зауважимо, раніше ексдипломат був головним претендентом на пост державного секретаря США - врешті-решт на цей пост Трамп обрав сенатора Марко Рубіо, що "здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла".

А наприкінці листопада ЗМІ писали, що Трамп розглядав можливість призначення Гренелла на посаду спеціального представника з питань російсько-українського війни, однак ці припущення не справдилися - Трамп обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога.
Ключові теги: США
 

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