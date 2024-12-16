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АНАЛІТИКА

Трамп призначить головою ради з розвідки керівника своєї соцмережі

 

Трамп призначив очільника ради з розвідки. Ним став генеральний директор Truth Social Девін Нуньєс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп призначив свого союзника Нуньєса, який зараз керує платформою соціальних мереж Трампа Truth Social, на посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.

Він заявив, що Нуньєс, його давній захисник, який очолював Комітет з розвідки Палати представників США під час першого терміну президентства Трампа в Білому домі, залишатиметься генеральним директором Truth Social під час роботи в дорадчій групі.

"Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США", - зазначив Трамп.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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