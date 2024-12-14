Сеул передав три мобільні лабораторії для контролю якості води в прифронтових областях

Басейнові управління водних ресурсів у прифронтових областях отримали три новітні мобільні лабораторії моніторингу якості вод від корейських партнерів, повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Лабораторії загальною вартістю $466 тис. для нашого Державного агентства водних ресурсів України передав уряд Республіки Корея через Представництво Корейського агентства міжнародного співробітництва KOICA в Україні. Це стало можливим у межах урядової програми "Забезпечення доступу до безпечної питної води в Україні", - написала вона у фейсбуці у п'ятницю.

За словами міністерки, програма водозабезпечення фронтових областей - один із пріоритетів Кабінету Міністрів України.

"Завдяки новому обладнанню фахівці водного господарства зможуть оперативно та ефективно досліджувати якість поверхневих вод. Нові мобільні лабораторії будуть використовуватися в комплексі зі стаціонарними приладами, що дозволяють проводити на місці вимірювання до 20 показників якості води. Такі прилади були придбані KOICA у межах цього проєкту наприкінці 2023 року для реагування на загрози, пов'язані з руйнуванням греблі Каховської ГЕС", - зазначила міністерка.

Нове обладнання поїде до лабораторій моніторингу вод Східного регіону, Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області, а також Південного регіону, Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, уже в п'ятницю.

"Новітнє обладнання дозволить прискорити реагування на загрози забруднення, спричинені воєнними діями. Дасть змогу проводити своєчасні відбори проб води та оперативно вимірювати концентрації шкідливих речовин на місці. Вдячні корейським партнерам за вагому допомогу в реалізації програми та підтримку України у цей складний час", - написала Гринчук.