Угорщина знайшла, як отримувати російський газ попри санкції проти Газпромбанку

Угорський премʼєр-міністр Петер Сійярто заявив, що Будапешт занайшов "юридичне і фінансове рішення" щодо санкцій США проти Газпромбанку, аби й далі сплачувати за російський газ.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує портал Telex.

Після переговорів з болгарськими посадовцями в Софії у пʼятницю, 13 грудня, Сійярто заявив про домовленість, завдяки якій енергопостачання Угорщини залишається на стабільній основі.

"Тепер і президент Болгарії, і міністр енергетики підтвердили, що ми можемо розраховувати на те, що Болгарія і надалі залишатиметься надійним і передбачуваним транзитним партнером", - додав він.

Глава угорського МЗС не розкрив деталей домовленості, але запевнив, що "Болгарія і надалі буде надійним і передбачуваним транзитним партнером".

Досі Угорщина сплачувала за транзит російського газу до Болгарії через Газпромбанк, що стало неможливим через санкції США, запроваджені 21 листопада.

Водночас нещодавно господар Кремля Владімір Путін дозволив іноземним покупцям платити за російський газ через інші фінансові установи до зняття санкцій з Газпромбанку.