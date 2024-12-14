Фінансові новини
- |
- 14.12.24
- |
- 01:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина знайшла, як отримувати російський газ попри санкції проти Газпромбанку
23:17 13.12.2024 |
Угорський премʼєр-міністр Петер Сійярто заявив, що Будапешт занайшов "юридичне і фінансове рішення" щодо санкцій США проти Газпромбанку, аби й далі сплачувати за російський газ.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує портал Telex.
Після переговорів з болгарськими посадовцями в Софії у пʼятницю, 13 грудня, Сійярто заявив про домовленість, завдяки якій енергопостачання Угорщини залишається на стабільній основі.
"Тепер і президент Болгарії, і міністр енергетики підтвердили, що ми можемо розраховувати на те, що Болгарія і надалі залишатиметься надійним і передбачуваним транзитним партнером", - додав він.
Глава угорського МЗС не розкрив деталей домовленості, але запевнив, що "Болгарія і надалі буде надійним і передбачуваним транзитним партнером".
Досі Угорщина сплачувала за транзит російського газу до Болгарії через Газпромбанк, що стало неможливим через санкції США, запроваджені 21 листопада.
Водночас нещодавно господар Кремля Владімір Путін дозволив іноземним покупцям платити за російський газ через інші фінансові установи до зняття санкцій з Газпромбанку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
|Перший в історії єврокомісар з оборони поділився деталями зустрічей у Києві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Падіння рубля: У Росію надходить дедалі менше валюти
|Кіт Келлог вірить у можливість припинення російської війни в Україні в найближчі місяці
|У Трампа анонсували візити, щоб «вислухати» позиції сторін війни в Україні
|Команда Трампа обговорює з Білим домом і чиновниками України завершення війни, - NBC
|Сеул передав три мобільні лабораторії для контролю якості води в прифронтових областях
|ЗМІ: Макрон винесе на саміт ЄС питання миротворців для України
Бізнес
|115 доларів США за кВт-год: акумуляторні батареї для електромобілів рекордно подешевшали з 2017 року
|Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $400 мільярдів – Bloomberg
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди