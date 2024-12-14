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Кредитний попит у Китаї впав до мінімуму з 2009 року
23:13 13.12.2024 |
Кредитна експансія в Китаї несподівано сповільнилася в листопаді, оскільки попит на кредити знизився до найнижчого рівня з 2009 року.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані. Народного банку Китаю
Кредити, надані реальному сектору економіки, за винятком тих, що видані фінансовим установам, впали до найнижчого рівня в листопаді з 2009 року. Це компенсувало збільшення випуску державних облігацій, що знизило загальне зростання кредитування.
Корпоративні середньо- і довгострокові кредити, які відображають готовність бізнесу розширювати інвестиції та виробництво, впали до найнижчого рівня в листопаді з 2016 року.
Сукупне фінансування, що є широким показником кредитування, зросло на 2,34 трильйона юанів (324,6 млрд дол). Це порівняно із середнім прогнозом економістів в опитуванні Bloomberg на рівні 2,7 трильйона юанів (374 млрд дол) і зростанням на 2,5 трильйона юанів (350 млрд дол) у тому ж місяці минулого року.
Фінансові установи запропонували 580 мільярдів юанів (81,2 млрд дол) нових кредитів протягом місяця, як показали розрахунки Bloomberg. Середній прогноз становив 995 мільярдів юанів (139,3 млрд дол).
У 2025 році вищі керівники Китаю дали зрозуміти, що вживатимуть більш потужні стимули для прискорення зростання і приділятимуть більше уваги споживчому сектору, який відстає від промислового зростання.
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