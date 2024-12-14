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Країни G7 домовилися поважати територіальну цілісність Сирії
23:08 13.12.2024 |
Лідери країн G7 під час зустрічі 13 грудня обговорювали ситуацію в Сирії. Домовилися поважати територіальну цілісність країни після падіння режиму диктатора Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Усі лідери погодилися, що територіальна цілісність, незалежність і суверенітет Сирії повинні поважатися протягом перехідного процесу і в майбутньому", - йдеться в заяві G7.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармар зазначив, що "падіння жорстокого режиму Асада слід вітати", але закликав бути обережними щодо того, "що буде далі.
Він також наголосив, що пріоритетом має бути безпека сирійського народу, "одночасно підтримуючи політичний перехід, який веде до надійного, інклюзивного та несектантського правління від імені всіх сирійців".
Падіння режиму Асада у Сирії
Нагадаємо, нещодавно повстанці змогли спричинити крах режиму сирійського диктатора Башара Асада.
У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією Асада.
Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".
Зрештою Асада змусили втекти до Москви, де він нібито заявив про "добровільну передачу влади".
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