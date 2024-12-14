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Зурабішвілі відмовляється йти з посади після обрання нового президента Грузії
23:02 13.12.2024 |
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що не збирається йти з президентської посади після закінчення терміну її повноважень, бо вважає вибори президента 14 грудня "пародією".
Про це вона сказала у телевізійному зверненні в пʼятницю, 13 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".
Зурабішвілі заявила, що "нікуди не йде" та "нікого залишати не збирається".
Вона також назвала пародією і "провокацією" вибори нового президента Грузії, призначені партією влади "Грузинська мрія" на 14 грудня.
"Це буде захід, який повністю позбавлений легітимації і є неконституційним, нелегітимним, потягне за собою цілу низку неконституційних дій і не потребує тривалого й обширного аналізу", - сказала грузинська президентка.
Зурабішвілі повторила, що не має наміру складати повноваження доти, доки в країні не відбудуться нові парламентські вибори й парламент, що збереться за їхніми підсумками, не обере її наступника.
"Грузинська мрія", яка проголосила антизахідний курс та зупинила євроінтеграцію країни, висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.
Його мають обрати в суботу, 14 грудня, голосуванням у колегії виборників - вперше не всенародним голосуванням.
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