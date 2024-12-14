Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Грузії ухвалили закон про позбавлення держохорони президентки Зурабішвілі

 

Грузинський парламент у п'ятницю, 13 грудня, остаточно схвалив законопроєкт, який передбачає позбавлення державної охорони президентки Саломе Зурабішвілі після завершення терміну її повноважень.

Про це повідомив телеканал TV Pirveli, інформує "Європейська правда".

Законопроєкт підтримали 85 депутатів від партії влади "Грузинська мрія".

Згідно з ухваленим документом, президент, а також прем'єр-міністр та спікер парламенту більше не матимуть особистої охорони після припинення своїх повноважень, якщо Конституційний суд відповідно до статті 48 Конституції підтвердив порушення ним Конституції або наявність у його діях ознак злочину.

Чинне законодавство передбачало, що президент, прем'єр і спікер після закінчення терміну їхніх повноважень мають право користуватися державною охороною ще протягом одного року.

"Грузинська мрія" звинувачувала Зурабішвілі у порушенні конституції через низку її закордонних візитів, які вона здійснила без погодження з урядом.

Нагадаємо, Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія", яка проголосила антизахідний курс та зупинила євроінтеграцію країни, висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі. Його мають обрати в суботу голосуванням у колегії виборників - вперше не всенародним голосуванням.
Ключові теги: Грузія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6070
  0,0518
 0,12
EUR
 1
 43,7373
  0,0331
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2535  0,10 0,23 41,9055  0,05 0,12
EUR 43,3886  0,24 0,54 44,1573  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес