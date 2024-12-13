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По всій Сербії блокували рух транспорту через трагедію на залізничному вокзалі
17:54 13.12.2024 |
У п'ятницю по всій Сербії люди на 15 хвилин блокували рух в рамках безперервних антиурядових протестів після того, як минулого місяця на півночі країни обвал навісу на залізничному вокзалі призвів до смерті 15 людей.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Блокування руху відбулося в десятках населених пунктів по всій країні. Деякі учасники піднімали руки в гумових рукавичках, пофарбованих у червоний колір, що є символом протестів. Таким чином вони показують владі, що її руки "по лікоть у крові".
Сербські ЗМІ повідомили, що автомобіль протаранив протестувальників у місці блокади в Новому Саді. Подібний інцидент стався тиждень тому, коли четверо музикантів були поранені під час участі в мовчазній блокаді руху в центрі Белграда.
Вуличні протести в останні тижні також час від часу переростали в насильство, коли з'являлися проурядові нападники, щоб зірвати опозиційні мітинги і студентські демонстрації.
Блокування руху відбувається щоп'ятниці, починаючи з 1 листопада об 11:52. Саме в той час навіс на будівлі залізничного вокзалу в Новому Саді обвалився на людей. Ця подія стала точкою спалаху більш широкого невдоволення дедалі авторитарнішим правлінням популістського президента Александара Вучича.
Тисячі людей на чолі зі студентами університету в середу ввечері провели гучний мітинг біля будівлі державної телекомпанії РТС, виступаючи проти проурядової редакційної політики каналу.
РТС транслював звинувачення Вучича в тому, що студентам платили із Заходу та інших країн за участь у протестах з метою повалення його уряду.
Заняття на більш ніж 50 університетських факультетах і в низці середніх шкіл по всій Сербії були призупинені на кілька днів.
Сербські фермери також у п'ятницю заблокували тракторами дорогу в центрі країни, а гільдія акторів оголосила про щоденні протести біля театрів.
Уряд Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.
Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.
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