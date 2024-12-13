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АНАЛІТИКА

Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Іраку

Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Іраку

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 13 листопада, прибув до Іраку з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В ході візиту Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шиа аль-Судані для переговорів про майбутнє сусідньої Сирії.

Він також відвідав посольство США в Багдаді і повідомив, що говорив з прем'єром Судані про ситуацію в Сирії.

За словами держсекретаря, вони обговорили "переконання багатьох країн у регіоні та за його межами, що, оскільки Сирія переходить від диктатури Асада до, сподіваємося, демократії, вона робить це таким чином, щоб, звичайно, захистити всі меншини в Сирії, що призведе до створення інклюзивного, позаконфесійного уряду".

Він також додав, що Сирія не повинна перетворитися на "платформу для тероризму".

"Ніхто не усвідомлює важливість цього більше, ніж Ірак, через тривалу присутність ІДІЛ в Сирії, і ми сповнені рішучості переконатися, що ІДІЛ не зможе відродитися", - сказав він.

Американський посадовець повідомив агентству Reuters, що Вашингтон розглядає цей момент як можливість ще більше послабити вплив Ірану в регіоні.

Блінкен здійснює поїздку Близьким Сходом у зв'язку зі швидким падінням режиму Башара Асада.

Раніше Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб поговорити про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.

Також ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.
 

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