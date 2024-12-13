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АНАЛІТИКА

Уряд Канади фінансуватиме в Україні проект розвитку підприємництва сільського населення

Уряд Канади фінансуватиме в Україні проект розвитку підприємництва сільського населення

 

Мінагрополітики, Канадська неурядова організація SOCODEVI та Дніпропетровська обласна громадська організація «Сільськогосподарська консультаційна служба» співпрацюватимуть у питанні розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Сторони домовилися про потенційне співробітництво у галузі сільського господарства і реалізації "Проекту розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій в Україні WeProsper".

Документом передбачається підвищення залученості агровиробників до ведення підприємницької діяльності у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Планується також забезпечення економічної спроможності жінок в аграрному секторі, шляхом створення можливостей для розвитку індивідуальної виробничої діяльності, створення сільськогосподарських кооперативів та більш активної участі у соціально-економічному розвитку регіону.

Даний проєкт реалізовуватиметься за рахунок фінансової підтримки уряду Канади через надання гранту на безповоротній основі.

"Сьогодні говоримо про агросектор не лише як про напрямок бізнесу чи економіки - йдеться і про стабільність сільських територій. І саме на сільських територіях важливий кооперативний рух і організація процесів, які пов'язані із зайнятістю і лідерством жінок", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його даними, до сільського господарства дотичні 14 млн українців, адже прив'язані до місця проживання, водночас 5 млн - безпосередньо пов'язані із сільським господарством.

Представники SOCODEVI підкреслили, що Канада планує підтримувати обізнаність про важливість агросектору для економіки України та роль малих і середніх фермерських господарств, а також наголосили на необхідності посилення гендерної рівності в даній галузі.

«Проект розвитку підприємництва сільського населення, яке постраждало від бойових дій в Україні WeProsper» працює над трьома основними виробничо-збутовими ланцюгами: молочний, овочевий/ягідний та зерновий. У межах проекту понад 700 осіб (75% з яких жінки) пройшли навчання з питань кліматично-орієнтованого сільського господарства, а 492 члени кооперативів користуються новими послугами. 144 члени правління та працівники кооперативів пройшли навчання.

Мережа «Бізнес-мережа сільських жінок» також охопила більшість зі своїх 1000 членів через програми онлайн-освіти та тренінгів.
Ключові теги: Канада
 

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