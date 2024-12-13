Австрія пропонує біженцям із Сирії 1000 євро за повернення додому

Уряд Австрії запропонував сирійським біженцям доплату у розмірі 1000 євро за повернення на батьківщину після падіння режиму Башара Асада.

Про це, як пише "Європейська правда", австрійський канцлер Карл Негаммер повідомив у X (Twitter).

Негарммер зазначив, що Австрія виплатить сирійцям, які бажають повернутися на батьківщину, "грошову допомогу в розмірі 1000 євро"

"Зараз країна потребує своїх громадян для відбудови. Поточні процедури надання притулку сирійським громадянам в Австрії будуть і надалі призупинені", - анонсував він.

Австрія, як і багато країн ЄС, призупинила розгляд заяв на притулок від сирійських біженців після повалення режиму Асада минулого тижня повстанцями-ісламістами.

Але вони не можуть депортувати біженців проти їхньої волі, поки не стане зрозумілою ситуація в Сирії. Зазначимо, що сирійці є найбільшою групою шукачів притулку в Австрії.

Нині незрозуміло, скільки сирійських біженців скористаються пропозицією австрійського уряду, позаяк 1000 євро їм наразі не вистачить навіть для того, щоб покрити всі витрати на подорож додому.

Раніше в німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС також запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.