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Австрія пропонує біженцям із Сирії 1000 євро за повернення додому
16:52 13.12.2024 |
Уряд Австрії запропонував сирійським біженцям доплату у розмірі 1000 євро за повернення на батьківщину після падіння режиму Башара Асада.
Про це, як пише "Європейська правда", австрійський канцлер Карл Негаммер повідомив у X (Twitter).
Негарммер зазначив, що Австрія виплатить сирійцям, які бажають повернутися на батьківщину, "грошову допомогу в розмірі 1000 євро"
"Зараз країна потребує своїх громадян для відбудови. Поточні процедури надання притулку сирійським громадянам в Австрії будуть і надалі призупинені", - анонсував він.
Австрія, як і багато країн ЄС, призупинила розгляд заяв на притулок від сирійських біженців після повалення режиму Асада минулого тижня повстанцями-ісламістами.
Але вони не можуть депортувати біженців проти їхньої волі, поки не стане зрозумілою ситуація в Сирії. Зазначимо, що сирійці є найбільшою групою шукачів притулку в Австрії.
Нині незрозуміло, скільки сирійських біженців скористаються пропозицією австрійського уряду, позаяк 1000 євро їм наразі не вистачить навіть для того, щоб покрити всі витрати на подорож додому.
Раніше в німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС також запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.
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