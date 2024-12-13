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У Росії другий рік поспіль суттєво зростають тарифи на газ
16:43 13.12.2024 |
У Росії другий рік поспіль значно підвищують тарифи на газ для громадян і бізнесу, намагаючись покрити бюджетні втрати Газпрому, який після втрати європейського ринку зазнав рекордних збитків. Про підвищення тарифів йдеться в постанові російського уряду, передають росЗМІ.
Згідно з документом, з 1 липня 2025 року тарифи на газ для всіх категорій споживачів зростуть на 10,3%. Це майже повторює цьогорічний 11-річний рекорд, коли газ подорожчав на 11,2%. У 2022 році тарифи підвищували двічі: на 3% у липні та на 8,5% у грудні. У 2023 році тарифи для населення не переглядали. У результаті з початку війни газ для росіян подорожчав на 37%.
Таке стрімке зростання цін на газ не спостерігалося за останні роки. Для порівняння: у 2021 році тарифи підвищували на 3%, у 2020-му - на 3%, у 2019-му - на 1,4%, а у 2013 році було останнє різке підвищення - на 15%.
Ще більше - на 21,3% - зросте вартість газу для підприємств електроенергетики та об'єктів ЖКГ. У Мінекономрозвитку РФ раніше пояснювали, що додаткові кошти необхідні для газифікації "нових регіонів" та їх підключення до Єдиної системи газопостачання.
Перевищивши початковий урядовий план індексації (8,2%), зростання тарифів принесе Газпрому близько 33 млрд рублів додаткових доходів, за оцінками аналітиків.
Такі кошти критично необхідні компанії, яка торік вперше з 1999-го завершила рік зі збитками. Експорт газу Газпрому скоротився до 69 млрд кубометрів, що стало мінімумом з 1985 року, а постачання до Європи впали до 28 млрд кубометрів - рівня кінця 1970-х. Видобуток газу компанією також знизився до 404 млрд кубометрів, що є найнижчим показником за 34 роки.
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