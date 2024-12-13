Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон призначив прем'єром Франсуа Байру - голову партії «Демократичний рух»
14:06 13.12.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем'єр-міністром стане Франсуа Байру, лідер "Демократичного руху" MoDem.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єлисейського палацу.
73-річний Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року - той протримався рекордно короткий термін, 91 день.
"Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", - йдеться у повідомленні.
Байру у 2017 році був соратником Макрона. В останні роки дистанціювався, проте зберігає авторитет в оточенні президента.
Повідомляли, що його добре сприймають більшість політсил у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об'єднання".
ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем'єр Бернар Казньов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Україна просить ЄС продовжити безмитний режим експорту агропродукції
|WSJ: У Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб зупинити ядерну програму
|Макрон призначив прем'єром Франсуа Байру - голову партії «Демократичний рух»
|США запроваджують візові обмеження для 20 громадян Грузії
|Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів
|Орбан про свою «мирну» ініціативу: Угорщина зробила все, що могла
Бізнес
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років