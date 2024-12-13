Макрон призначив прем'єром Франсуа Байру - голову партії «Демократичний рух»

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем'єр-міністром стане Франсуа Байру, лідер "Демократичного руху" MoDem.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

73-річний Байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше з 1962 року - той протримався рекордно короткий термін, 91 день.

"Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", - йдеться у повідомленні.

Байру у 2017 році був соратником Макрона. В останні роки дистанціювався, проте зберігає авторитет в оточенні президента.

Повідомляли, що його добре сприймають більшість політсил у Національній асамблеї, у тому числі партія Ле Пен "Національне об'єднання".

ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем'єр Бернар Казньов.