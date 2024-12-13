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АНАЛІТИКА

США запроваджують візові обмеження для 20 громадян Грузії

 

США запроваджують візові обмеження щодо орієнтовно двадцяти громадян Грузії, які несуть відповідальність "за підрив демократії" в країні. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті

Держдепартаменту США у четвер, 12 грудня. В ній зазначається, що фігуранти списку - міністри, члени парламенту, силовики і приватні особи.

"Сполучені Штати рішуче засуджують триваюче жорстоке і невиправдане насильство партії "Грузинська мрія" щодо громадян Грузії, включно з учасниками протестів, представниками ЗМІ, правозахисниками та опозиційними діячами", - йдеться в заяві Держдепартаменту. У американському відомстві додали, що правляча грузинська партія "відвернулася від євроатлантичного майбутнього" країни, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене конституцією Грузії.

Крім того, у повідомленні йдеться, що Вашингтон готує "додаткові заходи, включно із санкціями", щоб притягнути до відповідальності тих, хто "підриває демократію в Грузії". "Разом із народом Грузії ми хочемо бачити сильну, процвітаючу і демократичну Грузію, міцно інтегровану в євроатлантичну спільноту", - додали в Держдепі США.

США вводять санкції проти Грузії не вперше

У червні США вже запроваджували санкції що грузинських офіційних осіб після ухвалення суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу" - так заваного закону "про іноагентів", який спровокував масові протести в Грузії.

У вересні під візові обмеження з боку Вашингтона потрапили понад 60 грузинських громадян і членів їхніх родин, які, на думку Сполучених Штатів, "підривали основні свободи, включно зі свободою вираження поглядів", у Грузії.

Грузинська опозиція відмовляється визнавати владу "Грузинської мрії"

Удень 12 грудня "Коаліція за зміни" - об'єднання опозиційних сил Грузії - опублікувала у своєму акаунті в соціальній мережі Х заяву, в якій назвала "єдиним легітимним державним інститутом" президентку країни Саломе Зурабішвілі і відмовилася визнавати "самопроголошений уряд або будь-яку з його гілок".

"Ми не визнаємо так звані президентські вибори, призначені на 14 грудня так званим парламентом, захопленим (засновником "Грузинської мрії" олігархом Бідзіною. - Ред.) Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньополітичної легітимності", - ідеться в тексті.


У тій самій публікації опозиціонери закликали провести в Грузії нові вибори - "вільні та справедливі". Таке рішення вони назвали єдиним виходом із політичної кризи, що склалася в країні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Грузія
 

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