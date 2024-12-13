Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів

Швейцарія хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів.

Про це агентству Reuters розповів командувач цивільним захистом швейцарського кантону Во Луї-Анрі Деларажаз, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, завдяки закону 1963 року Швейцарія може надати кожному з 9 млн її мешканців, включно із іноземцями та біженцями, гарантовано місце в бункері, що захищає від бомб та ядерної радіації.

"У найближчі роки (Швейцарська) Конфедерація хоче усунути деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", - розповів Деларажаз.

У жовтні уряд розпочав консультації з метою забезпечення "стійкості Швейцарії у випадку збройного конфлікту" і планує модернізувати старі споруди за 220 мільйонів швейцарських франків ($250 млн).

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту - це не є меседжем - але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність", - зауважив він.

Деларажаз розповів, що його офіс отримав сплеск дзвінків від стурбованих мешканців щодо укриттів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Несподівано... ми стали справді надзвичайно затребуваними, люди хотіли знати: де укриття, де моє місце, чи готове моє укриття?", - поділився він.

Він також додав, що швейцарці завбачливі та нагадав латинське прислів'я "хочеш миру - готуйся до війни".

Нагадаємо, у серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.

А нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Литви Віталіус Дмітрієвас заявив, що наразі в країні є понад 6 тисяч об'єктів, які можуть слугувати укриттями.