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АНАЛІТИКА

Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів

Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів

 

Швейцарія хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів.

Про це агентству Reuters розповів командувач цивільним захистом швейцарського кантону Во Луї-Анрі Деларажаз, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, завдяки закону 1963 року Швейцарія може надати кожному з 9 млн її мешканців, включно із іноземцями та біженцями, гарантовано місце в бункері, що захищає від бомб та ядерної радіації.

"У найближчі роки (Швейцарська) Конфедерація хоче усунути деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", - розповів Деларажаз.

У жовтні уряд розпочав консультації з метою забезпечення "стійкості Швейцарії у випадку збройного конфлікту" і планує модернізувати старі споруди за 220 мільйонів швейцарських франків ($250 млн).

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту - це не є меседжем - але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність", - зауважив він.

Деларажаз розповів, що його офіс отримав сплеск дзвінків від стурбованих мешканців щодо укриттів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Несподівано... ми стали справді надзвичайно затребуваними, люди хотіли знати: де укриття, де моє місце, чи готове моє укриття?", - поділився він.

Швейцарія планує реконструкцію мережі ядерних бункерів

 

Він також додав, що швейцарці завбачливі та нагадав латинське прислів'я "хочеш миру - готуйся до війни".

Нагадаємо, у серпні естонське місто Пайде стало першим населеним пунктом країни, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.

А нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Литви Віталіус Дмітрієвас заявив, що наразі в країні є понад 6 тисяч об'єктів, які можуть слугувати укриттями.
 

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