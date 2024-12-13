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Канадські нафтовики прогнозують зростання видобутку на 2025 рік
12:41 13.12.2024 |
Три найбільші виробники нафти в Канаді, Suncor Energy, Cenovus Energy й Imperial Oil, спрогнозували зростання видобутку 2025 року, роблячи ставку на стійкий попит на канадську нафту на ринках США й на міжнародних, повідомляє Reuters.
За даними Управління енергетичної інформації США, попит на паливо у Сполучених Штатах, найбільшому пункті призначення канадської сирої нафти, зросте наступного року, оскільки промислова діяльність США, ймовірно, виграє від зниження ставок позик.
Проте експорт нафти у США може сповільнитися, якщо майбутній президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку ввести 25% мито на канадські товари, якщо Оттава не припинить потік нелегальних іммігрантів і наркотиків через кордон.
Компанія Suncor, що базується в Калгарі (провінція Альберта), прогнозує, що видобуток 2025 року становитиме від 810 до 840 тис. барелів на день (б/д) наступного року, що на 4,4% більше у середньому порівняно з прогнозованим видобутком на 2024 рік.
До того, заслуговують на увагу слова аналітика BMO Capital Markets Ренді Олленбергера, який зазначив у своїй примітці, що компанія має хороші можливості для того, щоб перевершити свій план видобутку на 2024 рік у 770-810 тис. б/д, «що викликає питання, чи може повторитися 2025 року».
Cenovus прогнозує збільшення видобутку сирої нафти на 4,4% 2025 року, орієнтуючись на 805-845 тис. барелів нафтового еквіваленту на день, головним чином завдяки запуску проєкту нафтових пісків на озері Нароус.
Imperial Oil, мажоритарним власником якої є Exxon Mobil Corp, очікує зростання виробництва на 3,1%.
Канадські виробники отримують вигоду від початку розширення трубопроводу Trans Mountain на початку цього року, що майже втричі збільшило потік нафти до тихоокеанського узбережжя Канади з Альберти, яка не має виходу до моря, підвищило ціни на канадську сиру нафту й відкрило доступ на ринок для нафтопереробних заводів (НПЗ) в Азії й і Західному узбережжі США.
Suncor також прогнозує невелике зростання обсягів перероблення НПЗ до 435-450 тис. б/д 2025 року. Компанія прогнозує, що капітальні витрати на 2025 рік впадуть на 3% порівняно з цим роком - до 6,1 млрд канадських доларів ($4,31 млрд) - до 6,3 млрд канадських доларів.
Imperial очікує витратити 1,9-2,1 млрд канадських доларів 2025 року, що перевищує оцінки аналітиків, а також збільшила свої капітальні витрати 2024-го на 9%, до 1,85 млрд канадських доларів.
Генеральний директор компанії Бред Корсон сказав, що більші витрати в основному пов'язані з термінами реалізації багаторічних проєктів і можливостями, такими як додаткове буріння на проєкті нафтових пісків Cold Lake.
«Там, де є доцільним для нас прискорити частину цієї роботи, ми це робимо, щоб ми могли бути найбільш ефективними з капіталом», - сказав Корсон аналітикам під час телефонної розмови.
Востаннє акції Imperial впали на 6% на фондовій біржі Торонто - до 97,85 канадського долара.
Востаннє акції Suncor впали на 1,8%, до 53,09 канадського долара, тоді як Cenovus, яка розраховує зберегти капітальні витрати 2025 року в цілому на рівні 2024-го, впала на 0,7%, до 21,55 канадського долара.
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