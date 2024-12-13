У Канаді прокоментували жарти Трампа про країну як «51-й штат»

У парламенті Канади заявили, що нешанобливі жарти обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як "51-й штат" не виглядають смішними.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Останній такий епізод стався після зустрічі Трампа із прем'єром Канади Джастіном Трюдо, про яку майбутній президент США розповів у своїй соцмережі, "понизивши" статус свого співрозмовника до "губернатора великого штату Канада".

Минулого місяця він теж жартував про Канаду як "51-й штат", а нещодавно згенерував за допомогою ШІ фото, де він стоїть на горі поруч із канадським прапором.

Лідерка канадських "Зелених" Елізабет Мей сказала, що особисто не стежить за соцмережею Трампа, але такі жарти "не смішні".

"Це не смішно, і продовження цього у соцмережах все більше турбує мене", - зазначила вона.

Мей продовжила, що усім політикам у Канаді слід бути обережними з Трампом, гуртуватися і не давати приводу "експлуатувати нас і стверджувати про Канаду якісь речі, які не є правдою".

Під час свого першого президентства Трамп пропонував "купити Гренландію" - і тоді говорив цілком серйозно.