Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Кіпр суттєво посилює візові вимоги для росіян
11:59 13.12.2024 |
Росіянам стане складніше отримати візу Кіпру через посилення владою країни вимог до заявників.
Це випливає з документа, який консульство Кіпру розіслало російським туроператорам, передає The Moscow Times.
Серед основних нововведень - збільшення терміну розгляду прохання на візу, яке має бути подано не менше ніж за 15 днів до в'їзду до країни, тоді як раніше документи могли прийняти за 3-4 дні до виїзду та встигнути при цьому випустити візу.
Також тепер консульським працівникам необхідно буде надавати витяг із Соціального фонду Росії за останні 10 років, виписки з банківських рахунків з операціями за три місяці та відомості про зарплату за шість місяців (раніше потрібно було за місяць).
Крім цього, для отримання візи Кіпру знадобиться надати всі сторінки російського паспорта з відмітками, хоча раніше було достатньо лише титульної сторінки та сторінки з пропискою.
Змінилися й вимоги до спонсорського листа - тепер у ньому потрібно повідомляти більше деталей, включно з пунктом призначення, терміном візиту та детальним описом витрат, які покриває спонсор.
На даний момент у росіян не так багато можливостей потрапити на Кіпр. Транзит через Стамбул повністю виключено через відсутність авіасполучення, а рейси з Дубая та Дохи виконуються в обмеженій кількості, зазначають у туроператорі. Найбільш популярним варіантом залишається транзит через Єреван, проте він не може забезпечити значний турпотік.
У середині листопада повідомлялося, що Чорногорія збирається запровадити візи для громадян Росії та Білорусі, щоб привести свою візову політику у відповідність до правил Шенгенської зони.
У серпні цього року стало відомо, що десятки євродепутатів поставили під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта пом'якшити візовий режим росіян та білорусів.
До того повідомлялося, що за 2023 рік росіяни зверталися за шенгенською візою понад 520 тис. разів, і з відмовою зіткнувся кожен п'ятий (19,7%, або близько 54 тис. осіб).
Як повідомлялося, у вересні 2022 року ЄС припинив дію спрощеного візового режиму з Росією. У результаті вартість візового збору збільшилася з 35 до 80 євро, а термін розгляду заяви на візу зріс із 10 до 15 днів. Також в окремих випадках його можна продовжити до 45 днів.
Єврокомісія також рекомендувала країнам ЄС не видавати росіянам багаторазові візи з тривалим терміном дії та розглядати візи для туристів у непріоритетному порядку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Канадські нафтовики прогнозують зростання видобутку на 2025 рік
|Нідерландський суд остаточно затвердив рішення про стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму
|До Києва прибула делегація зі США для зустрічі з представниками ОПК
|У Канаді прокоментували жарти Трампа про країну як «51-й штат»
|Кіпр суттєво посилює візові вимоги для росіян
|Німеччина встановила рекорд споживання електроенергії з «зелених» джерел – 54%
|РФ профінансувала пропагандистську кампанію в Болгарії і Румунії на 69 млн євро – експерти
Бізнес
|General Motors відмовляється від розробки роботаксі
|YouTube запускає автоматичну озвучку відео дев'ятьма мовами
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років