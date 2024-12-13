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АНАЛІТИКА

Кіпр суттєво посилює візові вимоги для росіян

 

Росіянам стане складніше отримати візу Кіпру через посилення владою країни вимог до заявників.

Це випливає з документа, який консульство Кіпру розіслало російським туроператорам, передає The Moscow Times.

Серед основних нововведень - збільшення терміну розгляду прохання на візу, яке має бути подано не менше ніж за 15 днів до в'їзду до країни, тоді як раніше документи могли прийняти за 3-4 дні до виїзду та встигнути при цьому випустити візу.

Також тепер консульським працівникам необхідно буде надавати витяг із Соціального фонду Росії за останні 10 років, виписки з банківських рахунків з операціями за три місяці та відомості про зарплату за шість місяців (раніше потрібно було за місяць).

Крім цього, для отримання візи Кіпру знадобиться надати всі сторінки російського паспорта з відмітками, хоча раніше було достатньо лише титульної сторінки та сторінки з пропискою.

Змінилися й вимоги до спонсорського листа - тепер у ньому потрібно повідомляти більше деталей, включно з пунктом призначення, терміном візиту та детальним описом витрат, які покриває спонсор.

На даний момент у росіян не так багато можливостей потрапити на Кіпр. Транзит через Стамбул повністю виключено через відсутність авіасполучення, а рейси з Дубая та Дохи виконуються в обмеженій кількості, зазначають у туроператорі. Найбільш популярним варіантом залишається транзит через Єреван, проте він не може забезпечити значний турпотік.

У середині листопада повідомлялося, що Чорногорія збирається запровадити візи для громадян Росії та Білорусі, щоб привести свою візову політику у відповідність до правил Шенгенської зони.

У серпні цього року стало відомо, що десятки євродепутатів поставили під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта пом'якшити візовий режим росіян та білорусів.

До того повідомлялося, що за 2023 рік росіяни зверталися за шенгенською візою понад 520 тис. разів, і з відмовою зіткнувся кожен п'ятий (19,7%, або близько 54 тис. осіб).

Як повідомлялося, у вересні 2022 року ЄС припинив дію спрощеного візового режиму з Росією. У результаті вартість візового збору збільшилася з 35 до 80 євро, а термін розгляду заяви на візу зріс із 10 до 15 днів. Також в окремих випадках його можна продовжити до 45 днів.

Єврокомісія також рекомендувала країнам ЄС не видавати росіянам багаторазові візи з тривалим терміном дії та розглядати візи для туристів у непріоритетному порядку.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Кіпр, Росія
 

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