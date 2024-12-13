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Німеччина встановила рекорд споживання електроенергії з «зелених» джерел – 54%
11:56 13.12.2024 |
У Німеччині очікують, що цього року частка "зеленої" електроенергії у валовому споживанні електроенергії зросте до нового максимуму - 54%.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це повідомляє офіс Робочої групи зі статистики відновлюваної енергетики при Федеральному агентстві з питань довкілля (UBA).
54% - це на 1,5 відсоткового пункта більше, ніж у попередньому році, повідомляє офіс.
У 2023 році вже був досягнутий рекордний показник у 52,5%. Це означало, що більше половини споживання електроенергії в Німеччині вперше було покрито за рахунок відновлюваних джерел енергії.
У 2022 році ця частка все ще становила 46,3%.
Згідно з даними, очікується, що цього року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, насамперед вітрової та сонячної енергії, збільшиться на чотири відсоткові пункти до приблизно 285 терават-годин.
Остаточні цифри на 2024 рік відомство представить у березні.
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