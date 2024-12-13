РФ профінансувала пропагандистську кампанію в Болгарії і Румунії на 69 млн євро – експерти

Група болгарських експертів з кібербезпеки, відома як BG Elves, виявила, що Російська Федерація витратила 69 мільйонів євро на фінансування широкомасштабної пропагандистської кампанії, спрямованої проти Болгарії та Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinite.

За даними BG Elves, кошти спрямовувалися через невеликі транзакції, які важко виявити, з сумами від 5 тисяч євро кожна.

Метою було поширення російського впливу та просування ультраправих наративів у цих двох країнах.

BG Elves стверджує, що отримала документи, які пов'язують ці грошові потоки з компаніями та приватними особами, що працюють як в Болгарії, так і в Румунії, з чіткою метою маніпулювання громадською думкою.

BG Elves заявила, що поділилася цією інформацією з журналістами-розслідувачами та службами в Румунії, Великій Британії та Україні.

Болгарські експерти підкреслили складність схеми, яка діяла роками, а її витоки можна простежити ще з 2010 року.

BG Elves детально описали структуру російських систем для маніпулювання, які підтримуються орендованими серверами в Нідерландах і Німеччині. Вони вказали на одну конкретну компанію, Adnow, яка відігравала значну роль у поширенні пропаганди і реклами суперечливого змісту.

Реклама, про яку йдеться, часто просуває сенсаційні та оманливі заяви про здоров'я, спрямована на вплив на громадськість за допомогою складних алгоритмів та інструментів відстеження.

BG Elves виявили, що системи, які використовує Adnow, збирають і профілюють користувачів на основі контенту, який вони споживають, створюючи дуже детальні профілі з такою інформацією, як стать, місцезнаходження і навіть "рейтинг жорстокості", щоб більш ефективно адаптувати рекламу до конкретних людей.

Кінцевою метою цієї операції, за словами BG Elves, є маніпулювання користувачами, щоб змусити їх надати особисту інформацію за допомогою фальшивих пропозицій і призових схем.

Після отримання дані нібито надсилаються до Росії, де використовуються для подальших цільових атак.

BG Elves детально описали, як компанія-розробник мобільних ігор використовувала цю особисту інформацію для встановлення шкідливого програмного забезпечення на пристрої користувачів, надаючи їм повний віддалений доступ.

Це шкідливе програмне забезпечення, відоме як RAT, дозволяє зловмисникам стежити за особистими повідомленнями жертв і використовувати їхні контакти, що потенційно дає змогу зловмисникам маніпулювати та поширювати дезінформацію.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру виборів президента.

Це відбулось після того, як Вищою радою національної оборони були розсекречені документи, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.