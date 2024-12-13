Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з Росії

 

Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року Google Play на невизначений термін припинить здійснювати платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки розташовані в Росії. Такі листи почали отримувати російські розробники, пишуть місцеві медіа.

Починаючи з цієї дати користувачі не зможуть купувати в застосунках цих розробників. Дохід від продажу по всьому світу (тобто поза Росією) не нараховуватиметься.

"Після 25 грудня ми будемо відхиляти всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в застосунках (включно з новими передплатами) та продовжити передплати через Google Play Платежі", - йдеться в листах Google

Останні виплати корпорація має намір провести 15 січня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2535  0,10 0,23 41,9055  0,05 0,12
EUR 43,3886  0,24 0,54 44,1573  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес