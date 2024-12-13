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Google Play остаточно вимкне монетизацію для розробників з Росії
10:46 13.12.2024 |
Компанія Google повідомила, що з 26 грудня 2024 року Google Play на невизначений термін припинить здійснювати платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки розташовані в Росії. Такі листи почали отримувати російські розробники, пишуть місцеві медіа.
Починаючи з цієї дати користувачі не зможуть купувати в застосунках цих розробників. Дохід від продажу по всьому світу (тобто поза Росією) не нараховуватиметься.
"Після 25 грудня ми будемо відхиляти всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в застосунках (включно з новими передплатами) та продовжити передплати через Google Play Платежі", - йдеться в листах Google
Останні виплати корпорація має намір провести 15 січня.
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