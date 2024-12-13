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Російські будівельники автодоріг очікують масові банкрутства у 2025 році
09:35 13.12.2024 |
Російські компанії, що займаються будівництвом автомобільних доріг, можуть зіткнутися з масовими банкрутствами у 2025 році через скорочення кількості замовлень і збільшення ключової ставки Центробанку до 21%.
Про це йдеться в аналітичному огляді Національної асоціації інфраструктурних компаній (НАІК), пише РБК.
В організації зазначають, що з 2024 року спостерігається тенденція до значного зниження обсягів дорожньо-будівельних робіт, яка стане "особливо гострою" у 2025 році після здачі ділянок трас М-4 і М-12.
Зокрема, контракти на будівництво об'єктів на суму від 5 млрд руб. і вище вже було перенесено на наступні роки.
У результаті сукупна виручка компаній за підсумками поточного року впаде на 42,9% порівняно з 2022-м, а залишок законтрактованих робіт з 2024 до 2027 року знизиться з 54,9 до 10,2%.
Одночасно з цим по компаніям б'є збільшення витрат на будівельні матеріали, паливо, зарплати співробітникам (від початку 2023-го вони зросли на 45,1%), а також зростання боргового навантаження через підвищення ключової ставки і подорожчання лізингових договорів (на 54,6%). Усе це вже призвело до падіння рентабельності до 2,6-3,3%.
"Відсутність соціально значущих проєктів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту доріг і мостів, що формують єдину опорну транспортну мережу країни, зміщення фінансування за об'єктами, які вже реалізуються, на один-три роки у поєднанні з високою ключовою ставкою та зростанням витрат призведуть до деградації галузі та негативних наслідків для економіки загалом", - наголосили в НАІК.
Зокрема, серед негативних наслідків для галузі в асоціації назвали втрату будівельними компаніями накопичених компетенцій, персоналу, техніки та розформування потужностей. Це, своєю чергою, призведе до зростання соціальної напруженості та неможливості оперативної мобілізації галузі в стислі строки в майбутньому.
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