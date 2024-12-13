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Китай розширить програму приватних пенсій по всій країні на тлі старіння населення
09:32 13.12.2024 |
Китай готовий розширити свою загальнонаціональну приватну пенсійну систему, оскільки друга за величиною економіка світу стикається зі стрімким старінням населення, а державний пенсійний фонд вичерпується.
Про це пише The Wall Street Journal.
Працівники, охоплені базовою системою пенсійного страхування, можуть добровільно відкривати приватні пенсійні рахунки і вносити на них до 12 тис юанів, що еквівалентно приблизно 1650 дол, на рік, заявили в четвер у спільній заяві п'ять керівних органів, в тому числі Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення.
Програма буде впроваджена по всій країні з 15 грудня. Пілотна програма діє в Китаї з листопада 2022 року в 36 великих містах, включаючи Пекін і Шанхай.
Пенсійна система Китаю складається з трьох рівнів: базової пенсійної системи, яку очолює держава, добровільного пенсійного плану для працівників, що забезпечується роботодавцями, та приватної пенсійної системи.
Цей крок пов'язаний з тим, що населення Китаю швидко старіє і почало скорочуватися після десятиліть політики однієї дитини. Очікується, що протягом наступного десятиліття близько 300 мільйонів китайців у віці від 50 до 60 років вийдуть на пенсію.
В опублікованому в липні прогнозі ООН передбачається, що демографічна криза призведе до того, що населення Китаю скоротиться більш ніж наполовину до кінця століття.
У вересні Всекитайські збори народних представників, вищий законодавчий орган Китаю, схвалив пропозицію про поступове підвищення пенсійного віку, починаючи з січня. Китай має один з найнижчих пенсійних віків серед великих економік, дозволяючи жінкам виходити на пенсію вже у 50 років, а чоловікам - у 60 років - політика, яка була незмінною з 1950-х років.
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