Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом

У четвер, 12 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом: вони поспілкувалися про поліпшення відносин між країнами, а також останні події у Сирії.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначається, Блінкен зустрівся із Ердоганом у четвер, 12 грудня. Під час зустрічі були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною і США, останні події в Сирії, глобальні та регіональні питання.

Відтак, як повідомляється, Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені і в новому періоді.

Турецький лідер заявив, що країна з самого початку виступає за захист територіальної цілісності, єдності та унітарного устрою Сирії, і що міжнародне співтовариство має працювати разом над відновленням і розбудовою інститутів у Сирії.

Окрім цьго, він проінформував держсекретаря США щодо майбутніх превентивних заходів проти всіх терористичних організацій, особливо терористичних організацій, таких як: Робітнича партія Курдистану, Курдська Партія Демократичний союз, національна армія Сирійського Курдистану та ІДІЛ, що діють в Сирії.

На зустрічі були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, директор із комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Килич та особистий секретар президента Хасан Доган.

Зазначимо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

А 11 грудня у Німеччині закликали Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії.