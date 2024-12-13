Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом

Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом

 

У четвер, 12 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом: вони поспілкувалися про поліпшення відносин між країнами, а також останні події у Сирії.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначається, Блінкен зустрівся із Ердоганом у четвер, 12 грудня. Під час зустрічі були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною і США, останні події в Сирії, глобальні та регіональні питання.

Відтак, як повідомляється, Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені і в новому періоді.

Турецький лідер заявив, що країна з самого початку виступає за захист територіальної цілісності, єдності та унітарного устрою Сирії, і що міжнародне співтовариство має працювати разом над відновленням і розбудовою інститутів у Сирії.

Окрім цьго, він проінформував держсекретаря США щодо майбутніх превентивних заходів проти всіх терористичних організацій, особливо терористичних організацій, таких як: Робітнича партія Курдистану, Курдська Партія Демократичний союз, національна армія Сирійського Курдистану та ІДІЛ, що діють в Сирії.

На зустрічі були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, директор із комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Килич та особистий секретар президента Хасан Доган.

Зазначимо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

А 11 грудня у Німеччині закликали Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії.
Ключові теги: США, Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1964  0,15 0,37 41,9179  0,04 0,09
EUR 43,3357  0,29 0,66 44,1579  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес