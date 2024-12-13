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Сі Цзіньпін не буде на інавгурації Трампа, - CBS News
08:56 13.12.2024 |
Учора стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив главу КНР Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня. Однак китайський лідер не поїде і не буде присутній як гість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Очікується, що захід відвідають посол Китаю в США і його дружина, як це буває зазвичай. Крім того, за словами джерел CBS, до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.
"Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", - додало видання.
Запрошення Сі, передане поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька і Пекін, і союзників США. Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між США і Китаєм, залишилися здивованими щодо намірів Трампа. Запрошення надійшло в і без того напружений період між країнами.
Кілька західних дипломатів були здивовані рішенням запросити Сі, враховуючи різні погляди на Китай серед членів команди Трампа. За словами чиновників, це може стати джерелом напруженості як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах.
Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в листопаді, китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з республіканцем. Під час бесіди він привітав його з перемогою. Учора видання CBC News писало, що Трамп запросив Сі на інавгурацію, причому запрошення було зроблено, як стверджується, теж на початку листопада.
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