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Ексінформатор ФБР визнав, що брехав про $5 млн хабара Байденам від Burisma
23:49 12.12.2024 |
Колишній інформатор Федерального бюро розслідувань Александр Смірнов пішов на угоду з обвинуваченням, яке інкримінувало йому неправдиві свідчення про нібито ділову активність сімʼї Байденів в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.
Смирнова в лютому 2024 року звинуватили у брехні куратору з ФБР через фабрикацію історії про отримання Байденом і його сином Гантером хабара в 5 мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.
Чоловік мав постати перед судом у грудні, але спецпрокурор Девід Вайс, який веде справу, інкримінував йому ще ухилення від сплати податків на суму понад 2 мільйони доларів з доходу за 2020-2022 роки.
Згідно з угодою про визнання вини, Смирнов погодився визнати один із пунктів першого обвинувачення у брехні про Байденів і три пункти обвинувачення щодо несплати податків.
Натомість обвинувачення рекомендуватиме суду призначити Смирнову покарання у вигляді чотирьох-шести років ув'язнення та понад $675 тисяч штрафу для відшкодування збитків.
Суддя, який веде справу Смирнова, ще має прийняти угоду про визнання провини, а також має повноваження призначити йому будь-яке інше покарання, яке вважатиме за потрібне, пише ABC News.
Свідчення колишнього інформатора ФБР використовувались республіканцями в Палаті представників як свідчення корупції Байдена, на основі якого вони ініціювали оголошення йому імпічменту.
Звіт із розслідуванням про імпічмент був опублікований у серпні 2024 року, але до голосування за нього в Палаті - що й знаменувало б оголошення імпічменту Байдену - так і не дійшло.
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