Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексінформатор ФБР визнав, що брехав про $5 млн хабара Байденам від Burisma

 

Колишній інформатор Федерального бюро розслідувань Александр Смірнов пішов на угоду з обвинуваченням, яке інкримінувало йому неправдиві свідчення про нібито ділову активність сімʼї Байденів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Смирнова в лютому 2024 року звинуватили у брехні куратору з ФБР через фабрикацію історії про отримання Байденом і його сином Гантером хабара в 5 мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.

Чоловік мав постати перед судом у грудні, але спецпрокурор Девід Вайс, який веде справу, інкримінував йому ще ухилення від сплати податків на суму понад 2 мільйони доларів з доходу за 2020-2022 роки.

Згідно з угодою про визнання вини, Смирнов погодився визнати один із пунктів першого обвинувачення у брехні про Байденів і три пункти обвинувачення щодо несплати податків.

Натомість обвинувачення рекомендуватиме суду призначити Смирнову покарання у вигляді чотирьох-шести років ув'язнення та понад $675 тисяч штрафу для відшкодування збитків.

Суддя, який веде справу Смирнова, ще має прийняти угоду про визнання провини, а також має повноваження призначити йому будь-яке інше покарання, яке вважатиме за потрібне, пише ABC News.

Свідчення колишнього інформатора ФБР використовувались республіканцями в Палаті представників як свідчення корупції Байдена, на основі якого вони ініціювали оголошення йому імпічменту.

Звіт із розслідуванням про імпічмент був опублікований у серпні 2024 року, але до голосування за нього в Палаті - що й знаменувало б оголошення імпічменту Байдену - так і не дійшло.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес