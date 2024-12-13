Фінансові новини
- |
- 13.12.24
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Брюсселі представили пріоритети головування Польщі у ЄС
23:46 12.12.2024 |
Пропозиція Єврокомісії щодо запровадження 16 пакету санкцій щодо Росії може бути оприлюднена на початку наступного року, і Польща, яка з 1 січня 2025 року головуватиме у Раді ЄС, готова дати йому "зелене світло". Про це заявила представниця Польщі при ЄС Агнешка Бартол на брифінгу в Брюсселі у четвер, 12 грудня.
"Ми очікуємо 16 пакет на початку наступного року. Відомо, що Польща завжди підтримувала санкції (проти Росії. - Ред.), і ми просуватимемо цей порядок денний щойно отримаємо пропозицію (Єврокомісії. - Ред.)", - сказала Бартол. Вона також нагадала, що постійні представники країн ЄС уже "досягли політичної угоди щодо 15 пакету санкцій, який буде формально ухвалений під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС". Ця зустріч має відбутись у Брюсселі в понеділок, 16 грудня.
Відповідаючи на запитання, чи буде включено до нового санкційного пакету обмеження на імпорт російських добрив, польська дипломатка закликала розрізняти санкції від інших видів обмежувальних заходів. Вона пояснила, що "введення мит на добрива - не завжди має бути санкцією, а отже це різні механізми голосування". За словами дипломатки, Єврокомісія вже оголосила про те, що працює "над подальшим запровадження мит на російську продукцію" і висловила впевненість, що це рішення буде оголошено "на початку головування" Польщі.
Варшава вважає розширення ЄС умовою для геополітичної стабільності
Варшава очолюватиме у ЄС у період, сповнений викликами. "Прямо поруч з нашими кордонами триває війна, є інша війна трохи далі, відбулися зміни урядів у Європі та поза її межами, і все це створює обставини з багатьма невідомими", - сказала Агнежка Бартол. З огляду на це, Варшава збирається зосередитися на різних вимірах питання безпеки ЄС, зокрема на зовнішній та енергетичній.
Щодо зовнішньої безпеки, то йдеться не лише про готовність Євросоюзу до оборони та розвиток його оборонної промисловості, а також про розширення ЄС, наголосила Бартол. Якщо раніше про розширення згадували переважно у контексті економічної вигоди, то "сьогодні, більше ніж будь-коли, йдеться про безпеку та геополітичну стабільність". Польська дипломатка запевнила, що Варшава просуватиме питання розширення ЄС "від першого і до останнього дня головування". При цьому вона наголосила, що стосовно розширення Польща виступатиме за "географічно збалансований підхід, базований на заслугах" кожної окремої країни-кандидатки.
У напрямку енергетичної безпеки Варшава має намір працювати над енергонезалежністю та диверсифікацією енергоносіїв ЄС. "Після початку війни Росії проти України Європа почала зменшувати свою залежність від російських енергоносіїв, і тепер ми збираємося це ще більше посилити", - сказала дипломатка.
"Жодних переговорів про Україну без України"
Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими, й зауважив, що польське головування в ЄС може відігравати у них провідну роль. "Наше головування буде співвідповідальним, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, за те, якою буде ситуація під час переговорів, котрі можуть, хоча тут ще є знак запитання, початися взимку цього року", - сказав Туск.
Оцінюючи перспективи ролі головування Польщі у ЄС під час можливих переговорів щодо війни в Україні Агнежка Бартол наголосила, що Польща, а саме очільник польського уряду має тверду позицію: жодних переговорів про Україну без України. "І це буде принципом, яким ми керуватимемося в усіх дискусіях (щодо України. - Ред.)", - наголосила дипломатка.
Бартол повідомила, що польське головування має намір "багато працювати з цього приводу з усіма зацікавленими сторонами - Європейською Радою, Єврокомісією, високим представником з питань зовнішньої та політики безпеки ЄС". За словами Бартол, перша нагода обговорити питання можливих мирних переговорів щодо війни в Україні на рівні ЄС буде під час саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться в Брюсселі 19 грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп «категорично проти» ударів ракетами США вглиб Росії
|Трамп: Єдиний спосіб зупинити війну – не покидати Україну
|ЗМІ: в РФ вбили конструктора, який модернізовував ракети
|НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% усупереч очікуванням ринку про збереження її на рівні 13%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|США оголосили про виділення понад $440 млн допомоги економіці України
|WSJ: Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю за «перемир'ям»
|Ексінформатор ФБР визнав, що брехав про $5 млн хабара Байденам від Burisma
|У Брюсселі представили пріоритети головування Польщі у ЄС
|Українська розвідка розкрила дані про 238 кораблів тіньового флоту РФ
|Шість європейських глав МЗС: Україна має перемогти, ми збільшимо допомогу
Бізнес
|Instagram запускає «тестові Reels», які не побачать підписники
|Microsoft переходить на новий тип дата-центрів без водяного охолодження
|OpenAI запустила модель генерації відео Sora, яка може створювати якісні відео за лічені секунди
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів