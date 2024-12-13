У Брюсселі представили пріоритети головування Польщі у ЄС

Пропозиція Єврокомісії щодо запровадження 16 пакету санкцій щодо Росії може бути оприлюднена на початку наступного року, і Польща, яка з 1 січня 2025 року головуватиме у Раді ЄС, готова дати йому "зелене світло". Про це заявила представниця Польщі при ЄС Агнешка Бартол на брифінгу в Брюсселі у четвер, 12 грудня.

"Ми очікуємо 16 пакет на початку наступного року. Відомо, що Польща завжди підтримувала санкції (проти Росії. - Ред.), і ми просуватимемо цей порядок денний щойно отримаємо пропозицію (Єврокомісії. - Ред.)", - сказала Бартол. Вона також нагадала, що постійні представники країн ЄС уже "досягли політичної угоди щодо 15 пакету санкцій, який буде формально ухвалений під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС". Ця зустріч має відбутись у Брюсселі в понеділок, 16 грудня.

Відповідаючи на запитання, чи буде включено до нового санкційного пакету обмеження на імпорт російських добрив, польська дипломатка закликала розрізняти санкції від інших видів обмежувальних заходів. Вона пояснила, що "введення мит на добрива - не завжди має бути санкцією, а отже це різні механізми голосування". За словами дипломатки, Єврокомісія вже оголосила про те, що працює "над подальшим запровадження мит на російську продукцію" і висловила впевненість, що це рішення буде оголошено "на початку головування" Польщі.

Варшава вважає розширення ЄС умовою для геополітичної стабільності

Варшава очолюватиме у ЄС у період, сповнений викликами. "Прямо поруч з нашими кордонами триває війна, є інша війна трохи далі, відбулися зміни урядів у Європі та поза її межами, і все це створює обставини з багатьма невідомими", - сказала Агнежка Бартол. З огляду на це, Варшава збирається зосередитися на різних вимірах питання безпеки ЄС, зокрема на зовнішній та енергетичній.

Щодо зовнішньої безпеки, то йдеться не лише про готовність Євросоюзу до оборони та розвиток його оборонної промисловості, а також про розширення ЄС, наголосила Бартол. Якщо раніше про розширення згадували переважно у контексті економічної вигоди, то "сьогодні, більше ніж будь-коли, йдеться про безпеку та геополітичну стабільність". Польська дипломатка запевнила, що Варшава просуватиме питання розширення ЄС "від першого і до останнього дня головування". При цьому вона наголосила, що стосовно розширення Польща виступатиме за "географічно збалансований підхід, базований на заслугах" кожної окремої країни-кандидатки.

У напрямку енергетичної безпеки Варшава має намір працювати над енергонезалежністю та диверсифікацією енергоносіїв ЄС. "Після початку війни Росії проти України Європа почала зменшувати свою залежність від російських енергоносіїв, і тепер ми збираємося це ще більше посилити", - сказала дипломатка.

"Жодних переговорів про Україну без України"

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими, й зауважив, що польське головування в ЄС може відігравати у них провідну роль. "Наше головування буде співвідповідальним, серед іншого, за те, як виглядатиме політичний календар, можливо, за те, якою буде ситуація під час переговорів, котрі можуть, хоча тут ще є знак запитання, початися взимку цього року", - сказав Туск.

Оцінюючи перспективи ролі головування Польщі у ЄС під час можливих переговорів щодо війни в Україні Агнежка Бартол наголосила, що Польща, а саме очільник польського уряду має тверду позицію: жодних переговорів про Україну без України. "І це буде принципом, яким ми керуватимемося в усіх дискусіях (щодо України. - Ред.)", - наголосила дипломатка.

Бартол повідомила, що польське головування має намір "багато працювати з цього приводу з усіма зацікавленими сторонами - Європейською Радою, Єврокомісією, високим представником з питань зовнішньої та політики безпеки ЄС". За словами Бартол, перша нагода обговорити питання можливих мирних переговорів щодо війни в Україні на рівні ЄС буде під час саміту лідерів Євросоюзу, який відбудеться в Брюсселі 19 грудня.