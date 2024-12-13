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Українська розвідка розкрила дані про 238 кораблів тіньового флоту РФ
23:40 12.12.2024 |
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило на порталі War & Sanctions дані про 238 кораблів тіньового флоту старих нафтових танкерів, які РФ використовує для обходу санкцій.
Як повідомляє ГУР МО, з 2022 року РФ витратила близько $10 млрд на створення власного тіньового флоту, використовуючи застарілі танкери, позбавлені "зв'язків" із країнами G7+, який може транспортувати нафту з порушенням стелі цін.
"Портал War & Sanctions розкриває таємниці тіньового танкерного флоту і запускає єдиний у світі набір даних за фактами і доказами тіньової діяльності. Список налічує 238 (і це тільки початок) тіньових танкерів, які допомагають Росії та Ірану доставляти підсанкційну нафту переважно своїм азійським клієнтам - КНР та Індії. Ці танкери порушують нафтове ембарго G7+ і перевозять російську нафту з портів Росії в Балтійському та Чорному морях до країн ЄС, зокрема через рейдову перевалку та STS хаби в Чорному та Середземному морях поблизу європейських країн", - зазначається в повідомленні.
Крім того, судна задіяні в порушенні цін та інших обмежень на російську нафту. Серед них судна, віднесені міжнародною громадською організацією Greenpeace до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту світом через Балтійське море, загрожуючи його екосистемам і довкіллю, які, за даними американської правозахисної групи United Against Nuclear Iran (UANI), перепрофілювалися іранською на транспортування російської нафти.
"Такі судна вдаються до оманливих тактик у морі для приховування походження вантажів, загрожують "екологічним хаосом" і мільярдними збитками прибережним країнам через зростаючий ризик катастроф під час проходження жвавих вузьких міжнародних транспортних шляхів, відмовляючись від лоцманських послуг. З лютого 2022 року за участю тіньових танкерів уже було зафіксовано понад 50 інцидентів від Данських проток до Малайзії", - зазначають у ГУР.
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